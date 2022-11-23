В Баку продолжаются "Дни НАТО" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Представители Генерального штаба союзных сил НАТО в Европе, находящиеся с визитом в Азербайджане в рамках "Дней НАТО", 23 ноября посетили №-скую воинскую часть.

Как сообщили в среду Trend в министерстве обороны Азербайджана, делегации был представлен брифинг о связях Азербайджан-НАТО, деятельности воинской части и учебных центрах, а также о процессе подготовки личного состава.

Затем представители Генерального штаба союзных сил НАТО в Европе провели брифинги на различные темы.

После презентации брифингов были даны ответы на вопросы, вызвавшие интерес.

Представители делегации сделали запись в Книге памяти воинской части.

В завершение члены делегации ознакомились с условиями службы в воинской части, боевой техникой, находящейся на вооружении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)