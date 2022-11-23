Произведен осмотр участка с минами, установленными незаконными армянскими вооруженными формированиями - минобороны Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Проведен осмотр минного поля, усеянного противопехотными минами армянского производства, которые были зарыты незаконными армянскими вооруженными формированиями. Минное поле было обнаружено инженерно-сапёрными подразделениями Азербайджанской Армии в северном направлении вершины Сарыбаба, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

По приглашению Министерства обороны Азербайджана командующий временно дислоцированных на территории Азербайджана российских миротворческих сил генерал-майор Андрей Волков, начальник турецкого контингента Совместного турецко-российского мониторингового центра генерал-майор Фатих Акпынар и начальник российского контингента Центра контр-адмирал Олег Семёнов 23 ноября посетили указанную территорию.

Отметим, что 21 ноября подразделениями Азербайджанской Армии были обезврежены 350 единиц противопехотных мин типа ПМН-Э, произведенных в Армении в 2021 году.

(Перевод: Фидан Мустафаева)