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Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджана и вице-президентом Турции

Политика Материалы 23 ноября 2022 17:42 (UTC +04:00)
Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджана и вице-президентом Турции

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БАКУ /Trend/ - 23 ноября состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и вице-президентом Турции Фуатом Октаем.

Об этом в среду Trend сообщили в Кабинете министров Азербайджана.

В ходе телефонного разговора была выражена обеспокоенность по поводу землетрясения, произошедшего в турецкой провинции Дюздже, Али Асадов выразил пожелания в связи со скорейшим исцелением пострадавших, устранением последствий землетрясения и нанесенного ущерба.

Было отмечено, что Азербайджан в этот трудный момент, как и всегда, находится рядом с Турцией.

Вице-президент Турции поблагодарил за проявленное внимание.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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