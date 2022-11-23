СГБ Азербайджана проводит расследование в связи с аудиозаписью с голосом Бабека Самидли (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Проводится расследование в связи с аудиозаписью с голосом Бабека Самидли, погибшего в период после Отечественной войны Азербайджана в результате подрыва на мине.

Как сообщает в среду Trend, Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана начала расследование в связи с аудиозаписью, распространение которой вызвало различные обсуждения и вопросы.

В следственном органе СГБ по данному вопросу допрошен ряд лиц, проведены процессуальные действия. Среди допрошенных и российский миллиардер азербайджанского происхождения Фархад Ахмедов. Родственники Фархада Ахмедова подтвердили этот факт в социальных сетях и в прессе. Сообщается, что в распространенной аудиозаписи на вопросы отвечает Фархад Ахмедов. Помощник Фархада Ахмедова также подтвердил, что голос Бабека Самидли был записан Фархадом Ахмедовым. Вопрос о том, с какой целью он это сделал, остается открытым.

Отметим, что за длительное время распространения вызвавшей пересуды аудиозаписи с голосом Бабека Самидли Фархад Ахмедов хранил молчание, не говоря о том, что запись была сделана им. Теперь, когда он признал это, возникает вопрос о правовой ответственности касательно сделанной записи, ее распространения и связанными с ней различными военными вопросами.

Следственное управление СГБ продолжает расследование.

Отметим, что некоторое время назад СГБ провела обыски на вилле миллиардера Фархада Ахмедова в Гёйчае и на принадлежащих ему объектах.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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