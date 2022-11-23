Путин надеется на заключение мирного договора между и Азербайджаном Арменией

БАКУ/Trend/- Президент России Владимир Путин надеется на заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Об этом он заявил в среду, выступая на саммите ОДКБ, передает в среду Trend со ссылкой на ТАСС.

Путин положительно оценил прошедший в Сочи в конце октября саммит лидеров Азербайджана, Армении и РФ, а также отметил, что состоявшиеся переговоры создали хорошую основу для будущих компромиссов по принципиальным вопросам. Президент сообщил, что в совместном заявлении была подтверждена приверженность трехсторонним договоренностям на высшем уровне, достигнутым в 2020 и в 2021 году. Он подчеркнул, что "только последовательное выполнение этих договоренностей в вопросах делимитации границы, в разблокировании транспортных коммуникаций, решения гуманитарных проблем" поможет добиться нормализации отношений между странами.

"Надеемся, что это позволит в конечном итоге выйти на заключение мирного договора между Ереваном и Баку", - заявил глава российского государства.