В Азербайджане проводятся командно-штабные учения с соединениями сухопутных войск (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом боевой подготовки текущего года проводятся командно-штабные учения с соединениями сухопутных войск Азербайджана.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве обороны Азербайджана, соединения и части, задействованные в учениях, выведены в резервные районы и районы назначения, обеспечивается развертывание на территории органов управления воинскими частями.

Уточняется на карте деятельность подразделений, заслушиваются доклады о принятых командирами решениях по выполнению поставленных задач.

Основной целью проведения учений является повышение управленческих способностей и практических навыков командиров по принятию быстрых решений, а также совершенствование деятельности штабов и взаимодействия между подразделениями.

Все задачи, поставленные на учениях, успешно выполняются, говорится в сообщении минобороны Азербайджана.

(Перевод: Фидан Мустафаева)