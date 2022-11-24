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В Азербайджане проводятся командно-штабные учения с соединениями сухопутных войск (ФОТО)

Политика Материалы 24 ноября 2022 11:46 (UTC +04:00)
В Азербайджане проводятся командно-штабные учения с соединениями сухопутных войск (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом боевой подготовки текущего года проводятся командно-штабные учения с соединениями сухопутных войск Азербайджана.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве обороны Азербайджана, соединения и части, задействованные в учениях, выведены в резервные районы и районы назначения, обеспечивается развертывание на территории органов управления воинскими частями.

Уточняется на карте деятельность подразделений, заслушиваются доклады о принятых командирами решениях по выполнению поставленных задач.

Основной целью проведения учений является повышение управленческих способностей и практических навыков командиров по принятию быстрых решений, а также совершенствование деятельности штабов и взаимодействия между подразделениями.

Все задачи, поставленные на учениях, успешно выполняются, говорится в сообщении минобороны Азербайджана.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

В Азербайджане проводятся командно-штабные учения с соединениями сухопутных войск (ФОТО)
В Азербайджане проводятся командно-штабные учения с соединениями сухопутных войск (ФОТО)
В Азербайджане проводятся командно-штабные учения с соединениями сухопутных войск (ФОТО)
В Азербайджане проводятся командно-штабные учения с соединениями сухопутных войск (ФОТО)
В Азербайджане проводятся командно-штабные учения с соединениями сухопутных войск (ФОТО)
В Азербайджане проводятся командно-штабные учения с соединениями сухопутных войск (ФОТО)
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