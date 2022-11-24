Прошла церемония открытия конференции, посвященной Отечественной войне Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 23 ноября в музее «Шохрат» Академии имени Гейдара Алиева Службы государственной безопасности (СГБ) начала работу конференция «Опыт Отечественной войны», организованная Службой секретаря Совета безопасности Азербайджанской Республики.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на СГБ Азербайджана, в мероприятии приняли участие секретарь Совета безопасности Азербайджанской Республики генерал-полковник Рамиль Усубов, министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов, первый заместитель начальника СГБ генерал-лейтенант Джейхун Шадлинский, начальник Государственной службы специальной связи и информационной безопасности генерал-лейтенант Ильгар Мусаев, начальник Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики генерал-майор Ильгар Аббасов, руководящие лица правоохранительных и других государственных органов, представители Генерального штаба Вооруженных сил и Генерального секретариата Совета национальной безопасности Турецкой Республики. Цель конференции – обеспечить анализ итогов Отечественной войны и обмен военным опытом, полученным в ходе войны, между соответствующими учреждениями.

Сначала участники мероприятия посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, установленный перед музеем «Шохрат», возложили к нему цветы. Минутой молчания была почтена светлая память великого лидера и сынов Родины, павших за суверенитет и территориальную целостность нашей страны.

Секретарь Совета безопасности генерал-полковник Рамиль Усубов, выступая, выразил признательность руководству СГБ за поддержку в организации мероприятия, рассказал о важности проведения конференции по этой теме. Он подчеркнул, что 44-дневная война, завершившаяся славной Победой под решительным руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, оставила неизгладимый след в нашей истории, сыграла неоценимую роль в повышении боевого опыта армии, планирование и осуществление операций в ходе этой войны изучаются в военных учреждениях зарубежных стран. Генерал-полковник Рамиль Усубов отметил, что анализ итогов войны и накопленный опыт являются важным фактором в надежном обеспечении национальной безопасности и повышении обороноспособности наших Вооруженных сил.

Затем выступил министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов, который проинформировал о реформах, проводимых на основе поручений главы государства с целью повышения военного потенциала азербайджанской армии после Отечественной войны, создании новых воинских формирований, повышении уровня военной подготовки личного состава наших Вооруженных сил, оснащении их современной боевой техникой и техникой для оперативного выполнения поставленных задач.

В свою очередь первый заместитель начальника СГБ генерал-лейтенант Джейхун Шадлинский выразил беспокойство в связи со всяческим препятствованием реваншистскими силами в Армении нормализации отношений между двумя странами, а также тем фактом, что эта страна сверх своих возможностей выделяет финансовые средства на вооружение и строительство армии, пытается закупать современное вооружение и оборудование военного назначения у различных зарубежных стран, всеми возможными способами стремится затянуть подписание мирного соглашения. Кроме того, было подчеркнуто, что особого внимания требуют переброска военной техники на территорию Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, создание там условий для проведения различных действий провокационного характера. Говоря об активной разведывательно-диверсионной деятельности, проводимой спецслужбами Ирана против Азербайджана, он проинформировал о мерах, предпринимаемых в этом направлении.

Начальник Государственной службы специальной связи и информационной безопасности генерал-лейтенант Ильгар Мусаев подчеркнул, что как в годы Отечественной войны, так и в послевоенный период совместно с другими учреждениями были приняты необходимые меры для предотвращения угроз и кибератак, направленных против информационной безопасности нашей республики, обеспечения наших военных объектов специальными средствами связи в период войны, организации эффективной работы радиостанций.

Конференция продолжит свою работу до 25 ноября лекциями и панельными дискуссиями по военной безопасности, мобилизационной подготовке, стратегическим коммуникациям, информационной безопасности, кибербезопасности, гражданской обороне и другим темам.

(Перевод: Фидан Мустафаева)