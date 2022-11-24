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На освобожденных территориях Азербайджана после войны пострадали от мин 268 человек, из них 45 погибли

Политика Материалы 24 ноября 2022 15:17 (UTC +04:00)
На освобожденных территориях Азербайджана после войны пострадали от мин 268 человек, из них 45 погибли

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - C окончания Отечественной войны 2020 года от мин пострадали 268 граждан Азербайджана, из них 45 человек, в том числе 3 журналиста, погибли. Из 45 погибших 35 являются гражданскими лицами.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в связи с новым фактом обнаружения мин армянского производства на территории Азербайджана и продолжающейся минной угрозой.

"Все это еще раз демонстрирует, что Армения препятствует процессу нормализации и усилиям по установлению мира в регионе. Эта деятельность Армении является военным преступлением, серьезным нарушением международного гуманитарного права и обязательств, взятых Арменией в рамках трехстороннего заявления",-говорится в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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