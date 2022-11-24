Военные атташе в Азербайджане осмотрели территорию в Лачине с участком, заминированным армянскими вооруженными формированиями (ФОТО) (Дополнено)

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ЛАЧИН /Trend/ - Аккредитованные в Азербайджане военные атташе иностранных государств и представители средств массовой информации произвели осмотр территории на северном направлении вершины Сарыбаба, где инженерно-сапёрными подразделениями азербайджанской армии обнаружен участок с противопехотными минами армянского производства, установленными незаконными армянскими вооруженными формированиями.

Об этом в четверг Trend сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Во время визита, организованного министерством обороны, члены делегации были подробно проинформированы о проводимой на этой территории работе по разминированию и обнаруженном 21 ноября минном поле с 350 единицами противопехотных мин типа ПМН-Э, произведенных в Армении в 2021 году.

(Перевод: Фидан Мустафаева)