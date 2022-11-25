Визит Президента Ильхама Алиева в Сербию - исторический момент в двусторонних отношениях стран - посол Драган Владисавлевич (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Официальный визит Президента Ильхама Алиева в Сербию спустя 11 лет представляет собой исторический момент в наших двусторонних отношениях, который придаст новый импульс нашему существующему сотрудничеству по нескольким направлениям.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend в пятницу чрезвычайный и полномочный посол Сербии в Азербайджане Драган Владисавлевич.

«Как известно, с 2013 года отношения двух стран развиваются в рамках стратегического партнерства, при полном понимании и соблюдении наших взаимных интересов. В ходе этого визита мы дополнительно расширили правовую базу партнерства семью новыми двусторонними документами, а также заложили основу для более практических аспектов нашего сотрудничества в форме Совета стратегического партнерства под сопредседательством глав двух государств», - сказал он.

Посол отметил, что в ходе визита также удалось обсудить на высшем уровне важнейшие вопросы, представляющие взаимный интерес, такие как политическое сотрудничество, взаимная поддержка на международной арене, энергетика, сельское хозяйство и их практическую реализацию.

«Наконец, тот факт, что Президент Сербии уже объявил о своем рабочем визите в Баку в декабре, является наглядным результатом визита Президента Ильхама Алиева в Белград», — добавил Владисавлевич.

Перспективные направления экономического сотрудничества

Как сказал посол, в различных сферах экономики есть огромный неиспользованный потенциал для развития сотрудничества между Сербией и Азербайджаном.

«Прежде всего, конечно, необходимо отметить сферу энергетики в контексте стремления Сербии обеспечить свою энергетическую безопасность и продолжить процесс перехода к «чистой» энергии. С этой целью мы уже инициировали конкретные переговоры о закупке азербайджанского газа и электроэнергии, которые сейчас набирают обороты», - добавил он.

Владисавлевич отметил, что сельское хозяйство является еще одной сферой, которая предлагает множество возможностей для сотрудничества, особенно в плане экспорта некоторых сербских сельскохозяйственных продуктов в Азербайджан.

«Что касается строительства, то наше сотрудничество уже находится на очень высоком уровне, учитывая чрезвычайно успешное участие азербайджанской компании AzVirt в строительных проектах в Сербии. В то же время в процессе реконструкции и возрождения освобожденных азербайджанских земель открываются возможности для участия сербских компаний в проектах в различных областях – строительстве, «умных» технологиях, ИКТ и т. д. Если представится возможность, сербские компании приложат все усилия, чтобы оправдать ожидания и доверие к ним. Конечно, нельзя забывать и о международных перевозках как еще одной очень актуальной теме в наши дни. Как региональный транспортный узел Азербайджан имеет большой потенциал в этой области, и Сербия очень заинтересована в использовании этой транспортной инфраструктуры как части своего кратчайшего маршрута к рынкам Восточной Азии», - сказал посол.

Он отметил, что туризм так же является одной из очень перспективных, но малоизученных сфер сотрудничества.

«У наших стран уже есть солидная правовая база для совместной деятельности в сфере туризма и важная предпосылка в плане безвизового режима. Однако обе страны должны приложить дополнительные усилия для продвижения своего туристического потенциала среди граждан другой стороны, уделяя особое внимание молодому населению», - сказал Владисавлевич.

Посол выразил сожаление, что скромный объём товарооборота между двумя странами не отражает высокого уровня политических и культурных связей, хотя у двух стран есть необходимая правовая база, потенциал и, самое главное, четкая поддержка руководителей.

«Это обязывает обе стороны гораздо больше работать над раскрытием данного потенциала не только в плане торговли газом, электроэнергией или сельхозпродукцией, но и обеспечить активную работу нашей Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, развивать сотрудничество между нашими свободными экономическими зонами и чаще проводить бизнес-форумы и инициировать прямые контакты между представителями частного сектора наших стран. Я уверен, что совместные усилия, поддерживаемые нашей крепкой дружбой и прекрасными политическими отношениями, вскоре дадут хорошие результаты», — добавил Владисавлевич.

Присоединение Сербии к Южному газовому коридору

Владисавлевич отметил, что значение Южного газового коридора для энергетической безопасности Европы широко признано и стремительно растет на фоне нынешнего глобального энергетического кризиса.

«В рамках своей региональной политики обеспечения связности Сербия начала строительство газового интерконнектора с Болгарией 1 февраля 2022 года. Трубопровод, строительство которого должно быть завершено к концу 2023 года, позволит нашей стране подключиться к Южному газовому коридору через Болгарию и Грецию и обеспечит столь необходимую диверсификацию поставщиков энергии и энергетическую безопасность Сербии. По этой причине наши две страны вовлечены в активные обсуждения потенциальной закупки азербайджанского газа в ближайшие годы», - сказал посол.

Перспективы в сфере «чистой» энергетики

Как отметил дипломат, несмотря на то, что Сербия находится в процессе энергетического перехода, "чистая" энергия и возобновляемые источники энергии не используются широко в стране из-за отсутствия надлежащей инфраструктуры.

«Азербайджан обладает огромным потенциалом в области возобновляемых источников энергии и активно работает над созданием необходимой инфраструктуры для их использования, особенно для производства и экспорта «зеленой» электроэнергии. Именно здесь мы видим возможность для сотрудничества. Как заявил Президент Вучич во время встречи с Президентом Ильхамом Алиевым, Сербия заинтересована в присоединении к Черноморскому подводному кабелю Азербайджан-Грузия-Румыния и подключении к румынским и венгерским энергосистемам, чтобы в будущем получить доступ к электроэнергии из азербайджанских источников», — пояснил он.

Twitter: @Lyaman_Zeyn