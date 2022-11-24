Делегация НАТО посетила ВМС Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках «Дней НАТО» продолжается визит в Азербайджан представителей Верховного штаба союзных сил НАТО в Европе.
Как сообщает в четверг Trend в министерстве обороны Азербайджана, 24 ноября делегация посетила ВМС.
Гостям был представлен брифинг об истории и направлениях
деятельности ВМС Азербайджана.
Затем состоялись выступления представителей Верховного штаба союзных сил НАТО в Европе, посвященные истории создания, структуре и общей деятельности НАТО.
После завершения презентаций были даны ответы на интересующие вопросы.
В заключение было сделано фото на память.
(Перевод: Фидан Мустафаева)