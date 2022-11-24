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Делегация НАТО посетила ВМС Азербайджана (ФОТО)

Политика Материалы 24 ноября 2022 16:51 (UTC +04:00)
Делегация НАТО посетила ВМС Азербайджана (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - В рамках «Дней НАТО» продолжается визит в Азербайджан представителей Верховного штаба союзных сил НАТО в Европе.

Как сообщает в четверг Trend в министерстве обороны Азербайджана, 24 ноября делегация посетила ВМС.

Гостям был представлен брифинг об истории и направлениях деятельности ВМС Азербайджана.
Затем состоялись выступления представителей Верховного штаба союзных сил НАТО в Европе, посвященные истории создания, структуре и общей деятельности НАТО.

После завершения презентаций были даны ответы на интересующие вопросы.

В заключение было сделано фото на память.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Делегация НАТО посетила ВМС Азербайджана (ФОТО)
Делегация НАТО посетила ВМС Азербайджана (ФОТО)
Делегация НАТО посетила ВМС Азербайджана (ФОТО)
Делегация НАТО посетила ВМС Азербайджана (ФОТО)
Делегация НАТО посетила ВМС Азербайджана (ФОТО)
Делегация НАТО посетила ВМС Азербайджана (ФОТО)
Делегация НАТО посетила ВМС Азербайджана (ФОТО)
Делегация НАТО посетила ВМС Азербайджана (ФОТО)
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