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Деструктивные шаги Армении неприемлемы - Джейхун Байрамов

Политика Материалы 24 ноября 2022 17:31 (UTC +04:00)
Деструктивные шаги Армении неприемлемы - Джейхун Байрамов

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Деструктивные шаги Армении неприемлемы.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал сегодня журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов после выступления в рамках Агдамской международной конференции в Университете АДА.

По его словам, деструктивные шаги Армении являются серьезным ударом по нормализации отношений в постконфликтный период.

"Нарушаются фундаментальные принципы трехстороннего заявления. До сих пор не выполнено взятое в соответствии с этими принципами обязательство по выводу всех армянских военных формирований с территории Азербайджана", - сказал Байрамов.

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