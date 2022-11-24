Лачинский коридор используется Арменией в целях, противоречащих соглашениям - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Лачинский коридор используется Арменией в целях, противоречащих соглашениям.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал сегодня журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов после выступления в рамках Агдамской международной конференции в Университете АDА.

По его словам, в трехстороннем заявлении указаны принципы и направления использования коридора.

"Коридор используется в противоречащих им целях. Этому должен быть положен конец. Азербайджанская сторона предпримет для этого все необходимые шаги. В связи с этим наши переговоры будут продолжены как в международной плоскости, так и с другими партнерами", - сказал Байрамов.

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