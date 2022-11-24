Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Утвержден еще один протокол о сотрудничестве между Азербайджаном и Кыргызыстаном

Политика Материалы 24 ноября 2022 18:21 (UTC +04:00)
Утвержден еще один протокол о сотрудничестве между Азербайджаном и Кыргызыстаном

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Протокола о сотрудничестве в области обязательного государственного социального страхования между министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики и Социальным фондом Кыргызской Республики при Кабинете министров Кыргызской Республики", подписанного 11 октября 2022 года в городе Бишкек.

Как сообщает в четверг Trend, согласно указу, после вступления в силу Протокола, упомянутого в части 1 настоящего указа, министерство труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики обеспечит реализацию его положений, министерство иностранных дел Азербайджанской Республики уведомит правительство Кыргызской Республики о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления протокола в силу.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости