В Азербайджане внесены изменения в порядок выдачи ипотечных кредитов

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Порядок предоставления ипотечного кредита, в том числе льготного ипотечного кредита, за счет средств Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджанской Республики", утвержденный указом №940 Президента Азербайджанской Республики от 22 июня 2016 года.

Как сообщает в четверг Trend, указом в "Порядок предоставления ипотечного кредита, в том числе льготного ипотечного кредита, за счет средств Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджанской Республики" вносятся следующие изменения:

- абзацы 1, 1-1 и 2 подпункта 3.2.1 указываются в следующей редакции:

"1. дети шехида;

- дети Героя Отечественной войны Азербайджанской Республики.

- дети Национального героя Азербайджана;".

- В конце подпункта 3.2.8 знак точки заменяется знаком точки с запятой и добавляются подпункты 3.2.9 – 3.2.11 следующего содержания:

"3.2.9. член семьи шехида (супруг/супруга);

3.2.10. Герой Отечественной войны Азербайджанской Республики (сам, супруг/супруга);

3.2.11. Национальный герой Азербайджана (сам, супруг/супруга).".