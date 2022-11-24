Лачинский коридор используется Арменией в целях, противоречащих соглашениям - Джейхун Байрамов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Лачинский коридор используется Арменией в целях, противоречащих соглашениям.
Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал сегодня журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов после выступления в рамках Агдамской международной конференции в Университете АDА.
По его словам, в трехстороннем заявлении указаны принципы и направления использования коридора. Коридор используется в противоречащих им целях.
"Этому должен быть положен конец. Азербайджанская сторона предпримет для этого все необходимые шаги. Наши переговоры в связи с этим будут продолжены как в международной плоскости, так и с другими партнерами", - сказал Байрамов.
По словам министра, деструктивные шаги Армении касательно трехстороннего заявления неприемлемы.
(Перевод: Нубар Кулузаде)