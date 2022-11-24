Деструктивные шаги Армении неприемлемы - Джейхун Байрамов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Деструктивные шаги Армении неприемлемы.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал сегодня журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов после выступления в рамках Агдамской международной конференции в Университете АDА.

По его словам, деструктивные шаги Армении являются серьезным ударом по нормализации отношений в постконфликтный период.

"Нарушаются фундаментальные принципы трехстороннего заявления. До сих пор не выполнено взятое в соответствии с этими принципами обязательство по выводу всех армянских военных формирований с территории Азербайджана", - сказал Байрамов.

По словам министра, с августа на территории Азербайджана обнаружено около 2 700 мин армянского производства, которые были произведены в 2021 году.

Глава МИД подчеркнул, что в связи с этим были проинформированы необходимые международные структуры.

(Перевод: Нубар Кулузаде)