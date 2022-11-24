Еще 16 граждан Азербайджана репатриированы из Сирии

БАКУ /Trend/ - 24 ноября 2022 года осуществлена ​​репатриация на родину 16 граждан Азербайджанской Республики, содержавшихся в лагерях, расположенных на территории Сирии.

Как сообщает Trend в четверг со ссылкой на МИД Азербайджана, репатрианты, в том числе 13 детей и 3 женщины, были доставлены в страну в результате поэтапных и скоординированных мер, предпринятых правительством Азербайджанской Республики. После установления их местонахождения, личности и гражданства Азербайджанской Республики был осуществлен транзит через территорию Турции.

В Турцию были командированы представители соответствующих государственных учреждений, ответственных за репатриацию граждан Азербайджана из Ирака и Сирии, обеспечено первичное медико-психологическое обследование репатриантов.

Также посольство Азербайджанской Республики в Турецкой Республике предоставило гражданам Азербайджана «Свидетельства о возвращении в Азербайджанскую Республику» и авиабилеты. 24 ноября 2022 года указанные граждане были репатриированы в Азербайджан в сопровождении делегации. Правительство Азербайджанской Республики планирует принять все необходимые меры для их реинтеграции и реабилитации.

Следует отметить, что в Азербайджан из Ирака и Сирии репатриировано в целом 409 граждан, в том числе 380 детей и 29 женщин.

Правительство Азербайджана продолжит принимать необходимые меры для защиты прав и свобод граждан Азербайджанской Республики, находящихся в тяжелом положении в зарубежных странах и нуждающихся в помощи, в соответствии с национальным законодательством и международными договорами, участницей которых является наша страна, отмечает МИД.