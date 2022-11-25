Официальное название азербайджанского населенного пункта, именуемого российской стороной «Магавуз» - Чардаглы - минобороны

БАКУ /Trend/ - Карта и перечень названий населенных пунктов Карабахского экономического района Азербайджанской Республики в соответствии с азербайджанскими топонимам были официально направлены Азербайджаном в Министерство обороны Российской Федерации, прежнее и нынешнее командование временно дислоцированного российского миротворческого контингента на территории Азербайджана, а также в Турецко-Российский совместный мониторинговый центр, и неоднократно запрашивалось, чтобы именно эти названия были использованы.

Как сообщили Trend в минобороны Азербайджана, тем не менее, к сожалению, в официальной информации миротворческого контингента РФ, опубликованной на официальном сайте Минобороны РФ, наши населенные пункты указываются с вымышленными армянскими топонимами.

"Так, в официальной информации миротворческого контингента РФ от 24 ноября 2022 года сообщается, что Азербайджан якобы нарушил режим прекращения огня в направлении населенного пункта «Магавуз». Доводим до сведения российской стороны, что официальное название азербайджанского поселка под названием «Магавуз» - ЧАРДАГЛЫ. Подразделения Азербайджанской Армии не нарушали режим прекращения огня и не производили выстрелов в этом направлении.

При этом также заявляем, что предоставленная российской стороне информация о недавних нарушениях режима прекращения огня незаконными армянскими вооруженными формированиями и других инцидентах по каким-то причинам не находит отражения в официальных заявлениях российского миротворческого контингента.

По приглашению Минобороны Азербайджана командующий временно дислоцированным на территории Азербайджана российским миротворческим контингентом и руководство Совместного турецко-российского центра мониторинга 23 ноября осмотрели зарытый армянскими незаконными вооруженными формированиями в северном направлении вершины Сарыбаба участок противопехотной мины ПМН-Э армянского производства, обнаруженный инженерно-фортификационными подразделениями Азербайджанской Армии.

В ходе осмотра было отмечено, что нашими подразделениями было обнаружено и обезврежено всего 350 противопехотных мин, произведенных в Армении в 2021 году. К сожалению, официальной информации российского миротворческого контингента в связи с этим не было.

Призываем командование российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджанской Республики, указывать в соответствующей информации названия населенных пунктов на территории нашей страны с правильными топонимами и строго пресекать все провокационные действия незаконных армянских воинских частей, в том числе минирование территорий”,- сказали в ведомстве.