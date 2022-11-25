Нарушение режима прекращения огня армянскими вооруженными формированиями почему-то не отражено в официальных заявлениях российских миротворцев - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Предоставленная российской стороне информация о недавних нарушениях режима прекращения огня незаконными армянскими вооруженными формированиями и других инцидентах по каким-то причинам не находит отражения в официальных заявлениях российского миротворческого контингента.

Как передает Trend, об этом сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Как отмечается, по приглашению минобороны Азербайджана командующий временно дислоцированным на территории Азербайджана российским миротворческим контингентом и руководство Совместного турецко-российского центра мониторинга 23 ноября осмотрели зарытый армянскими незаконными вооруженными формированиями в северном направлении вершины Сарыбаба участок противопехотной мины ПМН-Э армянского производства, обнаруженный инженерно-фортификационными подразделениями Азербайджанской Армии.

«В ходе осмотра было отмечено, что нашими подразделениями было обнаружено и обезврежено всего 350 противопехотных мин, произведенных в Армении в 2021 году. К сожалению, официальной информации российского миротворческого контингента в связи с этим не было»,- говорится в сообщении.