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Джейхун Байрамов прибыл с визитом в Актау

Политика Материалы 25 ноября 2022 08:04 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов прибыл с визитом в Актау

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БАКУ /Trend/ - 25 ноября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов прибыл с визитом в Актау для участия во второй трехсторонней встрече министров иностранных дел и транспорта Азербайджана, Казахстана и Турции.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

В министерстве сообщили, что как продолжение первой встречи, состоявшейся в Баку 27 июня 2022 года, целью данной площадки является содействие развитию скоординированного сотрудничества между упомянутыми странами в сфере транспорта, транзита, связи, торговли и ряда других направлений. Ожидается также участие грузинской делегации во встрече в Актау.

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