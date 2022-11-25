Президент Ильхам Алиев принимает участие в международной конференции в Баку на тему «Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика» (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ) (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 25 ноября в Баку, в Университете АДА начала работу международная конференция на тему «Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика».

Как сообщает Trend, в открытии конференции принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Среди участников этого важного мероприятия - руководители и представители ведущих мозговых центров США, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Франции, Израиля, Швеции, Италии, Грузии, Канады, Египта, Пакистана, Польши, Румынии, России и Турции.

На конференции обсуждаются аспекты безопасности Среднего коридора, экономические возможности региона. В частности, в этом контексте проводится обмен мнениями о значении Зангезурского коридора, новых транспортных возможностях, которые будут созданы коридором Восток-Запад, вопросы расширения и диверсификации международных грузоперевозок.

Отметим, что Азербайджан, завоевавший большой авторитет благодаря политике Президента Ильхама Алиева, уже признается как инициатор и организатор авторитетных международных мероприятий, где обсуждаются важнейшие темы. В частности, на международных мероприятиях, проводимых в период после Отечественной войны, широкое место отводится пропаганде работы, направленной на возрождение освобожденных от оккупации территорий и превращение их в важный компонент международных транспортных коридоров. Одним из моментов, привлекающих наибольшее внимание, является то, что расширение масштабов этих конференций и форумов и увеличение числа их участников свидетельствует о растущем интересе к данным мероприятиям на международном уровне. Это также является наглядным выражением большого внимания и растущего интереса международной общественности к проводимой главой нашего государства последовательной и прогрессивной политике по превращению Южного Кавказа в регион мира и сотрудничества сразу после победы Азербайджана в Отечественной войне, одержанной под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

Работа, проводимая в этом направлении, находится в центре внимания ведущих аналитических центров, известных экспертов и аналитиков, а также государств. Об этом дает основание говорить высокий уровень участия в форумах и конференциях, проведенных на освобожденных от оккупации территориях помимо Баку только в текущем году. Так, с большим интересом были встречены международные конференции на темы «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество» и «Новое видение для Южного Кавказа: развитие и сотрудничество после конфликта», проведенные в Университете АДА соответственно 10-13 апреля и 29 апреля, состоявшийся 5-6 октября в Агдаме Национальный градостроительный форум и другие мероприятия.

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