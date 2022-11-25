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Президент Ильхам Алиев: Стабильность, царящая долгие годы в Азербайджане, - один из основных факторов экономического развития

Политика Материалы 25 ноября 2022 10:59 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Стабильность, царящая долгие годы в Азербайджане, - один из основных факторов экономического развития

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БАКУ/Trend/ - В Азербайджане долгие годы царит стабильность, и это является одним из основных факторов экономического развития.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Ильхам Алиев 25 ноября на международной конференции «Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика».

«Сильная экономика, политическая и экономическая стабильность, прогнозируемая политика правительства, а также тесные связи со многими государствами – все эти факторы способствовали созданию нынешних реалий», - сказал глава государства.

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