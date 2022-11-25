Президент Ильхам Алиев: Международная конференция, посвященная Среднему коридору, поможет лучше понять реалии региона и планы Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Эта конференция поможет нам лучше понять реалии региона, планы Азербайджана, а также наше взаимодействие с соседними государствами.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, открывая международную конференцию на тему «Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика», которая проходит в Университете АДА.

«Хотя основной темой сегодняшней конференции является Средний коридор, судя по участникам конференции, мы будем обсуждать также вопросы политики, безопасности и экономики», - сказал глава государства.