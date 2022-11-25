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Глава МИД Азербайджана выступает на трехстороннем министерском заседании в Актау (ФОТО)

Политика Материалы 25 ноября 2022 11:00 (UTC +04:00)
Глава МИД Азербайджана выступает на трехстороннем министерском заседании в Актау (ФОТО)

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступает на второй трехсторонней встрече министров иностранных дел и транспорта Азербайджана, Казахстана и Турции в Актау.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится на странице МИД Азербайджана в Twitter.

Отметим, что сегодня в казахстанском городе Актау проходит очередное трехстороннее заседание министров иностранных дел и транспорта Азербайджана, Казахстана и Турции. Грузинская сторона также принимает участие в заседании.

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Глава МИД Азербайджана выступает на трехстороннем министерском заседании в Актау (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана выступает на трехстороннем министерском заседании в Актау (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана выступает на трехстороннем министерском заседании в Актау (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана выступает на трехстороннем министерском заседании в Актау (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана выступает на трехстороннем министерском заседании в Актау (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана выступает на трехстороннем министерском заседании в Актау (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана выступает на трехстороннем министерском заседании в Актау (ФОТО)
Глава МИД Азербайджана выступает на трехстороннем министерском заседании в Актау (ФОТО)
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