Глава МИД Азербайджана выступает на трехстороннем министерском заседании в Актау (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступает на второй трехсторонней встрече министров иностранных дел и транспорта Азербайджана, Казахстана и Турции в Актау.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится на странице МИД Азербайджана в Twitter.

Отметим, что сегодня в казахстанском городе Актау проходит очередное трехстороннее заседание министров иностранных дел и транспорта Азербайджана, Казахстана и Турции. Грузинская сторона также принимает участие в заседании.

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