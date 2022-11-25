Президент Ильхам Алиев: Зангезурский коридор принесет благо всем заинтересованным сторонам

БАКУ /Trend/ - Зангезурский коридор не направлен против кого-то, он принесен благо всем заинтересованным сторонам.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Ильхам Алиев 25 ноября на международной конференции «Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика».

«Мы обсудили Зангезурский коридор во время моего последнего разговора с российскими чиновниками. Не думаю, что Армения способна блокировать этот коридор. Что касается Ирана, считаю, что он тоже не будет этого делать, учитывая его заинтересованность в региональных коммуникационных проектах. Ибо эти проекты не направлены против кого-либо, а, наоборот, только во благо всех заинтересованных сторон».