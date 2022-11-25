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Президент Ильхам Алиев: Новые месторождения позволят нам поставлять дополнительные объемы газа

Политика Материалы 25 ноября 2022 14:07 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Новые месторождения позволят нам поставлять дополнительные объемы газа

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БАКУ/Trend/ - В июле этого года мы подписали с Еврокомиссией Меморандум о взаимопонимании о двукратном увеличении поставок газа и здесь есть потенциал.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Ильхам Алиев 25 ноября на международной конференции «Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика» в Университете AДA.

Глава государства подчеркнул, что новые газовые месторождения, которые будут сданы в эксплуатацию в ближайшие годы, серьезные реформы в энергетической компании SOCAR, новое корпоративное управление, прозрачность и эффективность позволят Азербайджану поставлять дополнительные объемы газа.

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