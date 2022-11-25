Президент Ильхам Алиев: Новые месторождения позволят нам поставлять дополнительные объемы газа

БАКУ/Trend/ - В июле этого года мы подписали с Еврокомиссией Меморандум о взаимопонимании о двукратном увеличении поставок газа и здесь есть потенциал.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Ильхам Алиев 25 ноября на международной конференции «Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика» в Университете AДA.

Глава государства подчеркнул, что новые газовые месторождения, которые будут сданы в эксплуатацию в ближайшие годы, серьезные реформы в энергетической компании SOCAR, новое корпоративное управление, прозрачность и эффективность позволят Азербайджану поставлять дополнительные объемы газа.