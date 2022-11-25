Президент Ильхам Алиев: Азербайджан считает Евросоюз важным партнером

БАКУ /Trend/ - Азербайджан считает Европейский Союз важным партнером.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Ильхам Алиев 25 ноября на международной конференции «Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика».

«Сейчас мы находимся на завершающей стадии консультаций по новому соглашению с Евросоюзом. Оно готово более чем на 90 процентов. Мы не подписали Ассоциативное соглашение с ЕС. Вместо этого мы предпочли формат двустороннего сотрудничества», - сказал глава государства.

Говоря о Восточном партнёрстве, Президент подчеркнул, что Азербайджан считает это партнерство одним из элементов сотрудничества с Евросоюзом, а не платформой сотрудничества со странами-членами ЕС.