Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Агдамском и Ходжавендском направлениях (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 25 ноября с 09:55 до 12:10 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, периодически подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии в Агдамском и Ходжавендском направлениях, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры.,

(Перевод: Фидан Мустафаева)