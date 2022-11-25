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Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Агдамском и Ходжавендском направлениях (Дополнено)

Политика Материалы 25 ноября 2022 13:11 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - 25 ноября с 09:55 до 12:10 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, периодически подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии в Агдамском и Ходжавендском направлениях, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры.,

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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