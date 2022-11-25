Посол Нидерландов вызвана в МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 25 ноября чрезвычайный и полномочный посол Нидерландов в Азербайджане Паулин Эйзема была вызвана в МИД Азербайджана.

Об этом сообщили Trend в пятницу в МИД Азербайджана.

Согласно информации, на встрече до сведения посла было доведено недовольство письмом заместителя премьер-министра Нидерландов, министра иностранных дел Вопке Хукстры, адресованным парламенту Нидерландов 23 ноября, в котором отражены некоторые утверждения о якобы совершении азербайджанскими вооруженными силами военных преступлений.

Было отмечено, что вооруженные силы Армении с периода первой Карабахской войны не только совершили беспрецедентные убийства азербайджанцев, как военнослужащих, так и гражданских лиц, но и за одну ночь 26 февраля 1992 года в городе Ходжалы с особой жестокостью убили 613 мирных жителей, а около 4 000 азербайджанцев во время этой войны пропали без вести. Со стороны Армении в октябре 2020 года гражданское население азербайджанских городов Гянджа, Барда, Мингячевир подверглось ракетному обстрелу, что является преступлениями против человечности.

До сведения посла было доведено, что минная угроза со стороны Армении и сегодня продолжает представлять серьезную опасность для жизни людей в регионе, около 268 азербайджанских граждан, большинство из которых гражданские лица, стали жертвами мин в период после окончания Отечественной войны 2020 года. Отмечено, что факт производства в Армении в 2021 году мин, которые сейчас обнаруживаются на территории Азербайджана, является наглядным примером того, что Армения продолжает военные преступления против азербайджанцев, устанавливая новые мины.

Было подчеркнуто, что правительство Армении до сих пор не предприняло никаких практических мер по привлечению к ответственности лиц, виновных в совершенных преступлениях. Также была отмечена необходимость дачи международной оценки этим преступлениям и оказания давления в этом направлении на Армению.

Отмечено, что в отличие от Армении, Азербайджан серьезно относится к своим международным обязательствам и претензии в связи с действиями преступного характера, якобы имевшими место в ходе военных операций, расследуются соответствующими государственными структурами. 17 сентября 2022 года военная прокуратура сообщила о начале всестороннего расследования для установления подлинности распространяемых в социальных сетях соответствующих видеороликов.

Посол сообщила, что направит обращение азербайджанской стороны в соответствующие органы Нидерландов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)