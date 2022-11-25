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Милли Меджлис утвердил соглашения между Азербайджаном и Кыргызстаном

Политика Материалы 25 ноября 2022 14:16 (UTC +04:00)
Милли Меджлис утвердил соглашения между Азербайджаном и Кыргызстаном

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) утвердил документы между Азербайджаном и Кыргызстаном.

Как сообщает в пятницу Trend, на сегодняшнем заседании парламента Азербайджана были обсуждены законопроект об утверждении соглашения между правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом министров Кыргызской Республики "О создании азербайджано-кыргызского Фонда развития" и "О сотрудничестве в области карантина растений".

После обсуждения документы были вынесены на голосование и приняты.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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