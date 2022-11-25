Президент Ильхам Алиев: Надеемся, что в скором времени будет принято решение о расширении пропускной способности ТАР

БАКУ /Trend/ - Азербайджан делает все возможное для увеличения поставок газа по Трансадриатическому газопроводу.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Ильхам Алиев 25 ноября на международной конференции «Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика» в Университете AДA.

«Мы делаем все возможное для увеличения энергопоставок. Мы также знаем о проблемах в процессе строительства трубопровода TAP, но хочу отметить, что они носили искусственный характер. Но благодаря серьезному отношению Азербайджана к этим проблемам наша страна смогла улучшить энергопоставки в Италию. Мы знаем о росте спроса на азербайджанский газ для Италии. Но для этого нужно обеспечить пропускную способность трубопровода TAP. Мы не можем сделать это в одностороннем порядке, так как наша доля в TAP составляет лишь 20 процентов. Но надеюсь, что в скором времени решение по этому вопросу будет принято, потому что TAP и так работает на полную мощность», - сказал глава государства.