Призываем Нидерланды отказаться от своей односторонней позиции - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Ряд членов нидерландского парламента представил проект резолюции, содержащий утверждения о том, что Азербайджан как страна с большим военным преимуществом якобы "продолжает нападать на Армению", "13-14 сентября оккупировал армянские территории", "намерен вторгнуться на юг Армении", а также призывы "оказать военную помощь Армении для восстановления ее обороноспособности".

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на вопросы представителей местных СМИ.

Он отметил, что в предыдущие годы парламентом Нидерландов были приняты предвзятые, не отражающие действительность резолюции против Азербайджана.

"Выдвижение такого предложения в законодательном органе Нидерландов, который закрывал глаза на оккупацию азербайджанских территорий Арменией на протяжении почти 30 лет, жестокие расправы над гражданским населением, грабежи и вандализм, является примером очередной клеветнической кампании против нашей страны. Вместе с тем, мы хотели бы напомнить нидерландской стороне, что после войны 2020 года Армения, грубо нарушив взятые на себя в рамках трехсторонних заявлений обязательства, не полностью вывела свои вооруженные формирования с территории Азербайджана, продолжила устанавливать мины на территориях Азербайджана, усилила милитаризацию приграничных регионов, препятствовала открытию транспортных коммуникаций и начала деструктивные действия против мирного процесса. Что касается заявлений в проекте резолюции о столкновениях, произошедших в сентябре текущего года на границе, отметим, что в сентябре бои произошли именно в результате установления мин Арменией и нападения на наши военные объекты. В сентябре Азербайджан лишь отреагировал на атаки армянской стороны. Всем известно, что азербайджанская сторона не заинтересована в военной напряженности в регионе на фоне возвращения группы семей бывших вынужденных переселенцев на территорию, прилегающую к зоне военной напряженности - в село Агалы Зангиланского района, проведения восстановительных работ на освобожденных от оккупации территориях и вложения значительных инвестиций.

Что касается абсурдных идей, упомянутых в резолюции о намерении Азербайджана якобы "вторгнуться на юг Армении", хотели бы довести до сведения парламентариев Нидерландов, что азербайджанская сторона продвигает инициативу нормализации отношений с Арменией в рамках норм и принципов международного права, в частности суверенитета и территориальной целостности.

Нидерландской стороне было бы полезно вместо того, чтобы поддерживать реваншистские силы в Армении, препятствуя мирному процессу, содействовать развитию стран региона в условиях мира, стабильности и прогресса, поддерживая новые рамки безопасности и сотрудничества, созданные в регионе.

Категорически отвергаем упомянутый проект резолюции, призываем нидерландскую сторону отказаться от своей односторонней позиции и руководствоваться в своих решениях нормами и принципами международного права", - сказал Гаджизаде.

(Перевод: Нубар Кулузаде)