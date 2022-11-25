Президент Ильхам Алиев: Решение об открытии посольства в Израиле и представительства в Палестине основано на наших национальных интересах

БАКУ/Trend/ - Решение об открытии посольства Азербайджана в Израиле и представительства в Палестине основано на наших национальных интересах.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Ильхам Алиев 25 ноября на международной конференции «Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика».

«Решение об открытии посольства Азербайджана в Израиле и представительства в Палестине основано на наших национальных интересах. Уверен, что это решение будет служить делу упрочения мира и фактически является формализацией нашего длительного и очень плодотворного сотрудничества с этими государствами», - сказал глава государства.