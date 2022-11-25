Президент Ильхам Алиев: Азербайджан благодарен членам Лиги арабских государств за поддержку

БАКУ/Trend/ - Мы очень благодарны членам Лиги арабских стран за постоянную поддержку Азербайджана в рамках Движения неприсоединения и Организации исламского сотрудничества.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Ильхам Алиев 25 ноября на международной конференции «Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика».

«В период оккупации и после освобождения территорий был принят ряд резолюций в нашу поддержку и осуждающих оккупационную политику Армении. Мы также активно работаем над усилением единства между членами Организации исламского сотрудничества, провели несколько международных мероприятий. Во время пандемии мы оказали финансовую и гуманитарную помощь более 80 странам мира, включая членов Лиги арабских стран и ОИС. Знаем, что есть большой потенциал, но нам нужно определить основные сферы экономического сотрудничества. С политической точки зрения, все ясно, нас связывают дружеские отношения, и мое участие в саммите отражает это. Но показатели в области торговли и экономики, конечно, не могут нас удовлетворять», - сказал глава государства.