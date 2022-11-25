Президент Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана с африканскими странами стали более динамичными

БАКУ/Trend/ - Отношения Азербайджана с африканскими странами стали более динамичными.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Ильхам Алиев 25 ноября на международной конференции «Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика».

«Мы активно работаем со странами африканского континента. Принято решение об учреждении посольства в Кении, наряду с открытием посольства в Израиле и представительства в Палестине, а также посольства в Албании. В Африканском союзе Азербайджан представлен своим послом, который одновременно исполняет функции посла нашей страны в Эфиопии. Наши отношения с африканскими странами стали намного более динамичными после того, как Азербайджан в 2019 году стал председателем Движения неприсоединения. На саммите, проходившем в Азербайджане, я сказал, что мы будем защищать справедливость, национальные интересы стран-членов организации и международное право. Единогласное решение 120 стран-членов организации, включая африканские страны, о продлении нашего председательства до 2023 отражает их поддержку и уважение к Азербайджану», - сказал глава государства.

Президент напомнил, что во время пандемии Азербайджан предоставил помощь более 80 странам, большинство из которых были африканскими государствами. «Они понимают, что Азербайджан является их другом. Весной будущего года мы планируем провести в Азербайджане очередной саммит Движения неприсоединения, у нас большой потенциал в этом отношении», - добавил Президент Ильхам Алиев.