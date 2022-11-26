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Перехвачен квадрокоптер, принадлежащий незаконным армянским вооруженным формированиям - минобороны Азербайджана (ФОТО)

Политика Материалы 26 ноября 2022 13:02 (UTC +04:00)
Перехвачен квадрокоптер, принадлежащий незаконным армянским вооруженным формированиям - минобороны Азербайджана (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Перехвачен квадрокоптер, принадлежащий незаконным армянским вооруженным формированиям, сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Согласно информации, посредством квадрокоптера, принадлежащего незаконным армянским вооруженным формированиям на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, 26 ноября в 11:28 была совершена попытка выполнить разведывательные полеты над позициями азербайджанских подразделений в районе населенного пункта Шушакенд Ходжалинского района, а в 11:46 - в районе высоты Йедди Хырман Агдамского района. Обнаруженный в результате бдительности азербайджанских подразделений квадрокоптер был перехвачен и посажен особым способом.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Перехвачен квадрокоптер, принадлежащий незаконным армянским вооруженным формированиям - минобороны Азербайджана (ФОТО)
Перехвачен квадрокоптер, принадлежащий незаконным армянским вооруженным формированиям - минобороны Азербайджана (ФОТО)
Перехвачен квадрокоптер, принадлежащий незаконным армянским вооруженным формированиям - минобороны Азербайджана (ФОТО)
Перехвачен квадрокоптер, принадлежащий незаконным армянским вооруженным формированиям - минобороны Азербайджана (ФОТО)
Перехвачен квадрокоптер, принадлежащий незаконным армянским вооруженным формированиям - минобороны Азербайджана (ФОТО)
Перехвачен квадрокоптер, принадлежащий незаконным армянским вооруженным формированиям - минобороны Азербайджана (ФОТО)
Перехвачен квадрокоптер, принадлежащий незаконным армянским вооруженным формированиям - минобороны Азербайджана (ФОТО)
Перехвачен квадрокоптер, принадлежащий незаконным армянским вооруженным формированиям - минобороны Азербайджана (ФОТО)
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