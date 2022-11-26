Восстановительно-строительные работы в Карабахе идут быстрыми темпами - Ферхат Пиринчи

АГДАМ /Trend/ - Восстановительно-строительные работы в Карабахе идут быстрыми темпами.

Об этом в субботу сказал Trend посетивший Агдам старший научный сотрудник Фонда политических, экономических и социальных исследований Ферхат Пиринчи.

"Вчера на конференции в Баку в Университете АDА Президент Ильхам Алиев, отвечая на вопросы участников, направил месседжи не только в связи с Азербайджаном, но и регионом и миром. Наиболее важные из них касаются деятельности в постконфликтный период. Заявления Президента Ильхама Алиева в связи с Азербайджаном и Турцией показывают, насколько тесные связи существуют между нашими двумя государствами", - сказал он.

Говоря о работе, проводимой в Карабахе, Пиринчи подчеркнул, что освобожденные территории очень быстро развиваются.

"В прошлом году я побывал в Шуше, а сейчас нахожусь в Агдаме. Восстановительно-строительные работы идут очень быстро. Об этом свидетельствует и открытие за короткий срок Зангиланского и Физулинского аэропортов. Еще одним вопросом является минная проблема. В Карабахе ведутся ускоренные работы для ее решения в кратчайшие сроки, обеспечения безопасного возвращения населения на родные земли", - подчеркнул он.

Отметим, что участники международной конференции «Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика» посетили сегодня Агдам.

В конференции принимали участие руководители и представители ведущих мозговых центров США, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Франции, Израиля, Швейцарии, Италии, Грузии, Канады, Египта, Пакистана, Польши, Румынии, России и Турции.

На конференции были обсуждены аспекты безопасности Среднего коридора, экономические возможности региона. В частности, с этой точки зрения состоялся обмен мнениями по таким темам, как значимость Зангезурского коридора, новые транспортные возможности, которые создаст коридор Восток-Запад, расширение и диверсификация международных грузоперевозок.

(Перевод: Нубар Кулузаде)