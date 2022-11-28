Упразднен Нахчыванский Государственный таможенный комитет, создано Главное таможенное управление - Указ (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Упразднен Нахчыванский Государственный таможенный комитет, создано Главное таможенное управление.
Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в указе Президента Ильхама Алиева о внесении изменений в указ Президента Азербайджанской Республики от 4 июня 2012 года №646 об утверждении "Положения о Государственном таможенном комитете Азербайджанской Республики и структуры комитета".
Согласно указу вносятся следующие изменения:
- в "Положении о Государственном таможенном комитете Азербайджанской Республики", утвержденном этим указом:
- из пункта 5.1 исключаются слова “, а также Государственный таможенный комитет Нахчыванской Автономной Республики”;
- из пункта 5.8 исключаются слова “, председателя Государственного таможенного комитета Нахчыванской Автономной Республики”;
- в “Структуру Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики”, утвержденную данным указом, добавляется подпункт 2.1.1-1 следующего содержания:
“2.1.1-1. Нахчыванское Главное Таможенное Управление;”.
- Государственному таможенному комитету Азербайджанской Республики поручено в месячный срок представить свои предложения по совершенствованию структуры Комитета в Кабинет министров Азербайджанской Республики.
- Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из данного указа.