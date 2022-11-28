В Париже проходит акция протеста против принятия антиазербайджанской резолюции (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Париже перед Национальной ассамблеей Франции проходит акция протеста против принятия антиазербайджанской резолюции.

Как сообщает в понедельник Trend, информация об этом распространена в социальных сетях.

Акция протеста связана с вынесением на обсуждение в Национальной ассамблее, нижней палате французского парламента, проекта резолюции против Азербайджана.

Во время пикета члены азербайджанской диаспоры требуют справедливости в отношении Азербайджана от членов Национальной ассамблеи Франции.

Отметим, что 15 ноября Сенат, верхняя палата парламента Франции, принял резолюцию, призывающую к введению санкций против Азербайджана.

(Перевод: Нубар Кулузаде)