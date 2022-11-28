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Баку передал Еревану тела еще 13 армянских военнослужащих

Политика Материалы 28 ноября 2022 17:39 (UTC +04:00)
Баку передал Еревану тела еще 13 армянских военнослужащих

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БАКУ /Trend/ - Баку передал Еревану тела еще 13 армянских военнослужащих.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Службу государственной безопасности Азербайджана.

В сообщении СГБ отмечается, что продолжился поиск тел армянских военнослужащих, погибших в ходе военных действий на азербайджано-армянской границе 12-13 сентября 2022 года.

Согласно информации, 28 ноября 13 тел армянских военнослужащих, обнаруженных в результате проведенных поисковых мероприятий, были переданы армянской стороне при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК) в соответствии с нормами международного гуманитарного права после проведения осмотра тел с участием сотрудников Военной прокуратуры Азербайджанской Республики и установления отсутствия на них каких-либо признаков насилия.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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