ЕС проинформирован об использовании Арменией Лачинской дороги в военных целях (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал представителя Европейского союза (ЕС) об использовании Арменией Лачинской дороги в военных целях.

Об этом Trend сообщили в понедельник в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что 28 ноября глава МИД Азербайджана встретился с исполнительным директором Европейской службы внешних связей по России, "Восточному партнерству", Центральной Азии, региональному сотрудничеству и ОБСЕ Михаэлем Зибертом.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по различным аспектам сотрудничества между Азербайджаном и ЕС, процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, перспективам сотрудничества по достигнутым с ЕС соглашениям в области энергетической безопасности, связи и транспорта, а также процессам, происходящим в регионе.

Джейхун Байрамов проинформировал Михаэля Зиберта об усилиях Азербайджана в рамках мирной повестки, попытках Армении воспрепятствовать этому процессу, грубом нарушении ею обязательств в рамках трехсторонних заявлений, о том, что армянские вооруженные формирования не полностью выведены с азербайджанских территорий, злоупотреблении Арменией Лачинской дорогой в военных целях и существующей минной угрозе.

На встрече стороны обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Перевод: Фидан Мустафаева)