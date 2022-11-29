В повестку заседания парламента Азербайджана внесены изменения

БАКУ /Trend/ - В повестку сегодняшнего заседания парламента Азербайджана внесены изменения.

Как сообщает во вторник Trend, из повестки заседания исключено рассмотрение двух вопросов (законопроекты "О развитии микро -, малого и среднего предпринимательства" и "О внесении изменений в закон "О предпринимательской деятельности"). Тем самым число обсуждаемых вопросов составило 28.

Повестка заседания включает в себя следующие вопросы:

1. Проект конституционного закона о внесении изменений в конституционный закон "Об уполномоченном по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики" (второе чтение).

2. Законопроект о внесении изменений в "Положение о прохождении службы в органах миграции", утвержденное законом от 4 декабря 2009 года № 930-IIIIQ (второе чтение).

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс (третье чтение).

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс (третье чтение).

5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в "Положение о материальной ответственности военнослужащих за причиненный государству ущерб", утвержденный законом от 10 января 1995 года № 947 (третье чтение).

6. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение).

7. Законопроект о внесении изменений в закон «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц» (третье чтение).

8. Законопроект о внесении изменений в Земельный кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение).

9. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственном реестре недвижимости" (третье чтение).

10. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственном земельном кадастре, мониторинге земель и землеустройстве" (третье чтение).

11. Законопроект о внесении изменений в закон "О гранте" (третье чтение).

12. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение).

13. Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение).

14. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственном реестре недвижимости" (третье чтение).

15. Законопроект о внесении изменений в закон "О нотариате" (третье чтение).

16. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, законы "О социальном страховании", "Об основах финансов муниципалитетов", "О медицинском страховании" и "Об обременении движимого имущества" (третье чтение).

17. Законопроект о внесении изменений в законы "О бюджетной системе", "О страховании от безработицы" и "О Счетной палате" (третье чтение).

18. Законопроект о внесении изменения в закон "О государственной пошлине" (третье чтение).

19. Законопроект о внесении изменений в закон "О ветеринарии" (третье чтение).

20. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственной службе" (третье чтение).

21. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс и Налоговый кодекс Азербайджанской Республики.

22. Законопроект "О политических партиях" (первое чтение).

23. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс об административных проступках (первое чтение).

24. Законопроект о внесении изменений в закон "О дорожном движении" (первое чтение).

25. Законопроект о внесении изменений в закон "О валютном регулировании (первое чтение).

26. Законопроект о внесении изменений в законы "О банках", "О почте", "О персональных данных" и Кодекс об административных проступках (первое чтение).

27. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменения в закон "О государственной пошлине" (первое чтение).

28. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс, Семейный кодекс, Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальной кодекс, "О правах ребенка", "Об адвокатах и адвокатской деятельности", "Об образовании", "О социальной службе", "О государственной дактилоскопической и геномной регистрации в Азербайджанской Республике" и "Об общем образовании" (первое чтение).

(Перевод: Фидан Мустафаева)