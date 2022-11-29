Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Часть Агдама полностью очищена от мин (ФОТО)

Политика Материалы 29 ноября 2022 13:10 (UTC +04:00)
Часть Агдама полностью очищена от мин (ФОТО)

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

АГДАМ /Trend/ - В Агдамском районе полностью очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов территория по правую и левую части водоканала Магсудлу, пролегающего через села Абдынлы, Сарыджалы и Ахмедагалы.

Об этом сообщили во вторник командированному в Агдам сотруднику Trend в Службе спасения особого риска МЧС Азербайджана.

«Мы продолжаем нашу работу. В этом направлении противником установлено много противопехотных и противотанковых мин. Территория очищается от мин с соблюдением правил безопасности», - сказали в ведомстве.

Напомним, что в период после окончания 44-дневной Отечественной войны от мин пострадали 268 граждан Азербайджана, из них 45 человек, в том числе 3 журналиста, погибли. Из 45 погибших 35 являются гражданскими лицами.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Часть Агдама полностью очищена от мин (ФОТО)
Часть Агдама полностью очищена от мин (ФОТО)
Часть Агдама полностью очищена от мин (ФОТО)
Часть Агдама полностью очищена от мин (ФОТО)
Часть Агдама полностью очищена от мин (ФОТО)
Часть Агдама полностью очищена от мин (ФОТО)
Часть Агдама полностью очищена от мин (ФОТО)
Часть Агдама полностью очищена от мин (ФОТО)
Часть Агдама полностью очищена от мин (ФОТО)
Часть Агдама полностью очищена от мин (ФОТО)
Часть Агдама полностью очищена от мин (ФОТО)
Часть Агдама полностью очищена от мин (ФОТО)
Часть Агдама полностью очищена от мин (ФОТО)
Часть Агдама полностью очищена от мин (ФОТО)
Часть Агдама полностью очищена от мин (ФОТО)
Часть Агдама полностью очищена от мин (ФОТО)
Часть Агдама полностью очищена от мин (ФОТО)
Часть Агдама полностью очищена от мин (ФОТО)
Часть Агдама полностью очищена от мин (ФОТО)
Часть Агдама полностью очищена от мин (ФОТО)
Часть Агдама полностью очищена от мин (ФОТО)
Часть Агдама полностью очищена от мин (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости