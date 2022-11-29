Азербайджанские исследователи из Ирана, ныне проживающие во Франции, посетили Шушу (ФОТО) (Дополнено)

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ШУША /Trend/ - Ныне проживающие во Франции уроженцы Тебриза, азербайджанские исследователи в сфере защиты прав иранских азербайджанцев, посетили город Шуша.

Как сообщает во вторник Карабахское бюро Trend, председатель Комитета защиты прав человека Жаля Тебризли и правозащитник, писатель-исследователь Машалла Разми ознакомились с расстрелянными со стороны армян бюстами известных деятелей азербайджанской культуры Натаван, Бюльбюля и Узеира Гаджибейли на центральной площади города.

Также они ознакомились с другими памятниками культуры и домами, подвергшимися армянскому вандализму за период тридцатилетней оккупации, с восстановительными работами, проводимыми в городе.

Затем Жаля Тебризли и Машалла Разми посетили город Физули.

В Физули они так же ознакомились с последствиями разрушения города армянами. Им была предоставлена информация о восстановительных и строительных работах, проводимых в Физули.

(Перевод: Фидан Мустафаева)