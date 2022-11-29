Деструктивная деятельность Еревана не служит восстановлению мира в регионе - МИД Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Деструктивная деятельность Еревана не служит восстановлению мира в регионе.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, об этом говорится в комментарии начальника управления пресс-службы министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Айхана Гаджизаде касательно высказываний министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в ходе интервью информационному агентству "Арменпресс" 28 ноября.

“Попытка министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна 28 ноября в интервью информационному агентству "Арменпресс" исказить суть переговоров между Азербайджаном и Арменией и мнения по таким вопросам, как подготовка мирного договора, процесс делимитации, минная угроза, а также признание территориальной целостности, совершенно необоснованна и неприемлема.

Выдвижение Арменией условий для участия в следующей встрече между лидерами Азербайджана и Армении, подтверждение в упомянутом интервью того, что такая встреча может состояться только с участием президента Франции, свидетельствует о том, что армянская сторона не привержена взятым на себя обязательствам и забывает, что следующая встреча между лидерами была согласована не в Праге, а именно 31 августа в Брюсселе в рамках трехсторонней встречи. Несмотря на достигнутую договоренность о следующей встрече в Брюсселе, согласием азербайджанской стороны на встречу в Праге, а также на участие Президента Франции, к сожалению, было злоупотреблено на следующем этапе с демонстрацией того, что французская сторона не является объективным и справедливым посредником. В отличие от Армении, азербайджанская сторона не отказалась от переговоров между лидерами в соответствии с соглашением, достигнутым в Брюсселе, и привержена обязательствам по продолжению переговоров. Что касается соглашения о том, на какой основе должен проводиться процесс делимитации, отметим, что, вопреки заявлениям министра иностранных дел Армении, согласно заявлениям в рамках Пражской и Сочинской встреч, делимитация должна осуществляться на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета, как указано в Уставе ООН и Алма-Атинской декларации. В целом ссылка на Устав ООН и Алма-Атинскую декларацию дана в контексте упомянутых принципов, и армянской стороне хорошо известно, что на этих встречах не было никаких упоминаний о том, на основе какой карты должна осуществляться делимитация. Процесс делимитации должен осуществляться на основе анализа всех имеющих юридическое значение документов", - говорится в комментарии.

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