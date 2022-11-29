Деструктивная деятельность Еревана не служит восстановлению мира в регионе - МИД Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Деструктивная деятельность Еревана не служит восстановлению мира в регионе.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, об этом говорится в комментарии начальника управления пресс-службы министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Айхана Гаджизаде касательно высказываний министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в ходе интервью информационному агентству "Арменпресс" 28 ноября.

“Попытка министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна 28 ноября в интервью информационному агентству "Арменпресс" исказить суть переговоров между Азербайджаном и Арменией и мнения по таким вопросам, как подготовка мирного договора, процесс делимитации, минная угроза, а также признание территориальной целостности, совершенно необоснованна и неприемлема.

Выдвижение Арменией условий для участия в следующей встрече между лидерами Азербайджана и Армении, подтверждение в упомянутом интервью того, что такая встреча может состояться только с участием президента Франции, свидетельствуют о том, что армянская сторона не привержена взятым на себя обязательствам и забывает, что следующая встреча между лидерами была согласована не в Праге, а именно 31 августа в Брюсселе в рамках трехсторонней встречи. Несмотря на достигнутую договоренность о следующей встрече в Брюсселе, согласием азербайджанской стороны на встречу в Праге, а также на участие президента Франции, к сожалению, было злоупотреблено на следующем этапе, с демонстрацией того, что французская сторона не является объективным и справедливым посредником. В отличие от Армении, азербайджанская сторона не отказалась от переговоров между лидерами в соответствии с соглашением, достигнутым в Брюсселе, и привержена обязательствам по продолжению переговоров. Что касается соглашения о том, на какой основе должен проводиться процесс делимитации, отметим, что, вопреки заявлениям министра иностранных дел Армении, согласно заявлениям в рамках Пражской и Сочинской встреч, делимитация должна осуществляться на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета, как указано в Уставе ООН и Алма-Атинской декларации. В целом ссылка на Устав ООН и Алма-Атинскую декларацию дана в контексте упомянутых принципов, и армянской стороне хорошо известно, что на этих встречах не было никаких упоминаний о том, на основе какой карты должна осуществляться делимитация. Процесс делимитации должен осуществляться на основе анализа всех имеющих юридическое значение документов", - говорится в комментарии.

Как отмечается в комментарии касательно утверждений о том, что армянская сторона якобы передала Азербайджану все минные карты, то после подписания трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года Армения, которая в течение первых 8 месяцев вообще отрицала наличие минных карт, впоследствии в результате международного давления предоставила малую часть минных карт, надежность которых составляет всего 25 процентов.

"Наряду с этим, более 55 процентов недавних взрывов мин произошли за пределами территорий, отмеченных на картах, предоставленных Арменией, и 268 человек стали жертвами мин после войны. То, что Армения, 30 лет удерживавшая под оккупацией азербайджанские земли и полностью заминировавшая территории на всей бывшей линии соприкосновения войск, исказив факты, утверждает, что виновник минной угрозы - это якобы Азербайджан, является пределом лицемерия. Утверждение же о том, что произведенные в Армении в 2021 году мины были изъяты Азербайджаном на приграничных с Арменией территориях и продемонстрированы, противоречит элементарной логике и военным знаниям, по меньшей мере, с учетом невозможности проведения работ по разминированию на неделимитированной границе под наблюдением с военных позиций Армении. Министр иностранных дел Армении в очередной раз допускает манипуляции в вопросе вывода армянских вооруженных сил с территории Азербайджана. Рекомендуем ему привести свою позицию в соответствие с позициями секретаря Совета безопасности Армена Григоряна и других официальных лиц. Как заявил Армен Григорян, вывода армянских сил с территории Азербайджана, который предусматривался на сентябрь текущего года, пока не произошло. Что касается обязательства о том, какие силы должны быть выведены с территории Азербайджана, еще раз напоминаем, что согласно пункту 4 заявления от 10 ноября 2020 года, с территории Азербайджана предусмотрен вывод конкретно всех армянских вооруженных сил, и манипуляции в этом вопросе недопустимы. Напоминаем министру иностранных дел Армении, который неправильно комментируя положения трехстороннего заявления, хочет уклониться от своих обязательств, что эта деструктивная деятельность не только не служит восстановлению мира в регионе, но в первую очередь направлена против Армении", - говорится в комментарии.

(Перевод: Нубар Кулузаде)