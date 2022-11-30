Цель осушения озера Урмия – вытеснение 16 миллионов азербайджанцев – Аждар Тагизаде

БАКУ /Trend/ - Осушение озера Урмия стало политическим вопросом, цель состоит в вытеснении 16 миллионов азербайджанцев.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель организации "Демократический тюркский союз Южного Азербайджана" Аждар Тагизаде в ходе выступления на общественной дискуссии, посвященной проблеме осушения озера Урмия.

Он отметил, что осушение озера Урмия представляет собой серьезную экологическую проблему.

"В Иране осушаются и реки, и озера, там существует водная мафия и во главе ее стоит государство. Осушение озера Урмия стало политическим вопросом, что вызывает глубокий национальный конфликт. Более 90 процентов озера высохло. Они также арестовывают тех, кто комментирует вопрос об осушении озера", - сказал Тагизаде.

(Перевод: Фидан Мустафаева)