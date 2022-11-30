Показ фильма "Sisters Apart" в Баку не состоится - посольство (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Показ фильма "Sisters Apart" в Баку не состоится.

Как сообщает в среду Trend, об этом сегодня сообщило посольство Германии в Азербайджане на своей странице в Facebook.

"К сожалению, сложилось неверное впечатление о фильме. В фильме рассказывается личная история двух сестер, которые в прошлом мигрировали и отдалились друг от друга на много лет. Около четверти населения в Германии имеют прошлое, связанное с миграцией, эти люди интересуются вопросами происхождения и идентичности своей семьи. По этой причине фильм имеет особое значение для немецкого общества. Именно это и было целью фильма, и его планировали показать и в Азербайджане. В кинозале Landmark в последние недели демонстрировались фильмы в рамках фестиваля фильмов ЕС. Хотим отметить, что кинотеатр Landmark не является организатором этого показа”, - говорится в сообщении посольства.

(Перевод: Нубар Кулузаде)