Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии

БАКУ /Trend/ - 30 ноября с 14:40 до 15:50 члены незаконного армянского вооруженного отряда на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергали обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции азербайджанской армии в направлении Шушинского и Агдамского районов.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Подразделениями азербайджанской армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры", - говорится в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)